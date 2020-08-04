На Київщині завершили роботи на шести об’єктах

Київська область у межах проєкту "Велике будівництво" завершила будівництво шести об’єктів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

"Проєкт "Велике будівництво", розпочатий за ініціативи Президента України Володимира Зеленського, у нашій області рухається відповідно до затвердженого графіка. На сьогоднішній день Київщина вже завершила шість об’єктів", - сказав Володін.

Так, за його словами, серед проєктів, які завершили, - будівництво другої черги Вишнівської школи №1; добудова до школи №1 у місті Українка; реконструкція будівлі з перепрофілюванням під дошкільний навчальний заклад у місті Ірпінь; реконструкція дитячого навчального закладу "Яблунька" в місті Вишневе; капітальний ремонт спортивних майданчиків на території середньої школи "Сузір’я" у Вишгороді; будівництво футбольного поля в селі Петропавлівська Борщагівка.

"Ступінь будівельної готовності об'єктів "Великого будівництва" в області складає 60%. Загальноосвітні навчальні заклади - 62%, дошкільні навчальні заклади - 72%, стадіони - 45%", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

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