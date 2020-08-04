На Київщині завершили роботи на шести об’єктах
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.
"Проєкт "Велике будівництво", розпочатий за ініціативи Президента України Володимира Зеленського, у нашій області рухається відповідно до затвердженого графіка. На сьогоднішній день Київщина вже завершила шість об’єктів", - сказав Володін.
Так, за його словами, серед проєктів, які завершили, - будівництво другої черги Вишнівської школи №1; добудова до школи №1 у місті Українка; реконструкція будівлі з перепрофілюванням під дошкільний навчальний заклад у місті Ірпінь; реконструкція дитячого навчального закладу "Яблунька" в місті Вишневе; капітальний ремонт спортивних майданчиків на території середньої школи "Сузір’я" у Вишгороді; будівництво футбольного поля в селі Петропавлівська Борщагівка.
"Ступінь будівельної готовності об'єктів "Великого будівництва" в області складає 60%. Загальноосвітні навчальні заклади - 62%, дошкільні навчальні заклади - 72%, стадіони - 45%", - зазначив він.
Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.
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