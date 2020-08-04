На Вінниччині до здачі в експлуатацію готують три об’єкти, які споруджуються в межах Програми «Велике будівництво», - нову школу, реконструйований корпус ЗОШ та спортивне ядро.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

«Три об’єкти «Великого будівництва» фактично готуються до здачі в експлуатацію. Так, завершено роботи з будівництва об’єкта «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі № 8 району «Поділля» в м. Вінниця – будівництво». Завершено капітальний ремонт корпусу початкової школи в селищі Оратів. Завершено роботи з реконструкції спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської ради» по вул. В. Порика,20 у м. Вінниця», – цитує відомство голову комісії з припинення шляхом поділу департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації Олександра Шнепу.

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За його словами, усі ці проєкти входить до переліку 15 об‘єктів Вінниччини, включених до програми «Велике будівництво».

Нині на Вінниччині в активній фазі будівництва в межах програми знаходяться вісім об’єктів, а по чотирьох об’єктах проводяться тендерні процедури.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото з відкритих джерел