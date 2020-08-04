У Станиці Луганській реконструюють поле для мініфутболу

На стадіоні в Станиці Луганській в межах "Великого будівництва" зводять поле для гри в мініфутбол і баскетбольний майданчик, де вже демонтували старе покриття для бігових доріжок та готують поле для штучного покриття.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Луганської обласної державної адміністрації.

«У рамках проєкту «Велике будівництво» триває реконструкція споруд КУ «Стадіон «Нива» у Станиці Луганській. Будівельники вже демонтували старе покриття бігових доріжок для подальшого укладання плитки та працюють над будівництвом мініфутбольного поля зі штучним покриттям», - ідеться в повідомленні.

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Крім того, під час реконструкції також облаштують нове баскетбольне поле.

Триває також оздоблення бігової доріжки навколо футбольного поля новим сучасним гумовим покриттям.

Фото: loga.gov.ua