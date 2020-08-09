Виконувач обов'язків Луцького мера захворів на коронавірус

Виконувач обов'язків Луцького мера захворів на коронавірус

Укрінформ
Секретар Луцької міської ради, який зараз виконує обов'язки Луцького міського голови, Григорій Пустовіт захворів на коронавірусну інфекцію.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"І мене не оминув COVID-19. Де це відбулось і коли це сталось, мені достеменно невідомо, однак допускаю, що найбільш ймовірно я інфікувався під час пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку. Разом з тим, нікого не хочу звинувачувати. Раз захворів, винен сам. Думаю, що відтепер працівники міської ради зрозуміють, чому я жорстко вимагав від них дотримання масочного режиму та інших обмежувальних карантинних заходів і сам їх дотримувався. Це були заходи нашої спільної безпеки", - зазначив Пустовіт.

Він додав, що з 2 серпня перебуває на самоізоляції.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 серпня лабораторно підтвердили 80 949 випадків COVID-19, із них за добу 1199.

Фото: Belga

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