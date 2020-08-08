У Луцьку та Тернополі поновили зупинку поїздів

Зупинку поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі поновлено.

Про це Укрзалізниця повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"У зв’язку з послабленням карантинних заходів Укрзалізниця поновила зупинку поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі", - зазначають у компанії.

Зі списком поїздів, які роблять зупинки у цих містах, можна ознайомитись на Tелеграм-каналі УЗ.

Водночас, у компанії звертають увагу на те, що з 10 серпня буде поновлено зупинку всіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк і Тернопіль.

Як повідомлялося, 31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З: до "червоного" віднесені міста Луцьк і Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

АТ "Укрзалізниця" з 3 серпня скасувала зупинки низки поїздів у Луцьку та Тернополі через посилення карантинних заходів.

7 серпня міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу за підсумками засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поінформував, що з 8 серпня міста Луцьк і Тернопіль будуть переведені із “червоної” зони епідеміологічної небезпеки у “помаранчеву” та “жовту” відповідно.

Уряд з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень. З 22 травня в Україні запровадили адаптивний карантин, і він триватиме до 31 серпня.