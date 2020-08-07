Корбан заявляє про обшуки СБУ в його бізнес-партнерів та родичів

У бізнес-партнерів і родичів українського бізнесмена, голови Громадської ради при Дніпровській міськраді Геннадія Корбана співробітники Служби безпеки України провели обшуки.

Як передає Укрінформ, про це Геннадій Корбан повідомив у Фейсбуку.

"Сьогодні працівники СБУ разом із працівниками податкової поліції прийшли додому з обшуками до моїх бізнес-партнерів, друзів і навіть родичів. І це 125-й обшук за останні два місяці", - написав Корбан.

Він вважає, що причиною обшуків стали його симпатії політичній партії "Пропозиція", до створення якої причетний міський голова Дніпра Борис Філатов.

Як повідомлялося, 31 жовтня 2015 року Геннадія Корбана було затримано за підозрою у скоєнні низки злочинів, зокрема створенні та участі у злочинній організації, перешкоджанні діяльності виборчих комісій, привласненні коштів в особливо великих розмірах.

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак 28 грудня Дніпровський районний суд Києва ухвалив замінити його на утримання під вартою строком на 60 днів.

У квітні 2016 року Корбана засуджено на півтора року умовно, своєю чергою він звернувся до Європейського суду з прав людини. У серпні Печерський райсуд Києва дав йому дозвіл виїхати на лікування до Ізраїлю. У грудні 2017-го Корбан повернувся в Україну.

4 липня 2019 року Корбан повідомив, що ЄСПЛ визнав незаконним його затримання 2015 року і встановив, що стосовного нього було порушено презумпцію невинуватості.