СБУ проводить масові обшуки у “Дніпропетровському облавтодорі”

У Дніпропетровському облавтодорі СБУ проводить масові обшуки, пов’язані з можливим поглинанням і доведенням підприємства до банкрутства.

Про це повідомили у пресслужбі “Укравтодору”.

“Сьогодні проводяться масові обшуки у межах кримінального провадження щодо протиправного поглинання й доведення до банкрутства Дочірнього підприємства “Дніпропетровський облавтодор”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що справу порушено Офісом генерального прокурора за заявою голови Укравтодору Олександра Кубракова. Оперативний супровід здійснюється силами центрального управління СБУ.

В Укравтодорі наголосили на тому, що будь-які протиправні дії щодо поглинання підприємств системи Укравтодору і доведення їх до банкрутства недопустимі. Там сподіваються, що це стане чітким сигналом для всіх бажаючих привласнити державне майно. Національні інтереси та критична інфраструктура будуть захищені, підкреслили у пресслужбі.

Раніше, 20 липня, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який також очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор), Славоміра Новака за обвинуваченням у корупції та діяльності у злочинній організації.

Згодом у НАБУ повідомили, що вони разом із САП і Центральним антикорупційним бюро Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

20 липня директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що одну підозру у цій справі буде оголошено в Україні, решту оголосять польські правоохоронці. Він додав, що питання щодо вручення підозр, затримання і обрання запобіжних заходів в Україні у цій справі координується з польськими колегами.

Ввечері 20 липня у Львові детективи НАБУ оголосили про підозру одній особі у рамках справи, у якій раніше в Польщі затримали ексочільника Укравтодору Славоміра Новака.

Ситник також заявив, що не бачить необхідності в екстрадиції Новака до України. За його словами, немає принципової різниці, де відбуватиметься суд, тому що дії, які інкримінуються, спільно оцінені українськими і польськими правоохоронцями.

Новак очолював з 2011-го до 2013 року Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з 19 жовтня 2016-го до 1 жовтня 2019 року був виконувачем обов'язків голови Укравтодору. У жовтні 2016 року він отримав громадянство України.

22 липня Суд Варшави взяв під варту на 3 місяці ексголову Укравтодору Славоміра Новака та двох його спільників - громадян Польщі, підозрюваних в отриманні неправомірної вигоди та легалізації.