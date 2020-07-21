Податківці й СБУ проводять обшуки на об'єктах Укрзалізниці

Служба безпеки України (СБУ) та Державна фіскальна служба України (ДФС) 21 липня 2020 року проводять обшуки на об'єктах АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця сприяє Службі безпеки України та Державній фіскальній службі України в проведенні слідчих дій. Сьогодні правоохоронці проводять низку обшуків на об’єктах Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Відтак, здійснюється досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків відносно посадових осіб приватних компаній та Укрзалізниці.

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У компанії заявляють, що готові надати правоохоронцям усю необхідну інформацію.