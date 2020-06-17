У підрозділи Укрзалізниці прийшли з обшуками у справі про розтрату майна

Правоохоронці у п’яти регіонах проводять обшуки у підрозділах Укрзалізниці у справі про розтрату майна.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що обшуки проходять у структурних підрозділах акціонерного товариства та в комерційних структурах, виробничих і офісних приміщеннях, а також за місцем проживання фігурантів провадження.

У ході слідства встановлено, що упродовж 2017-2019 років, службовими особами регіональних філій АТ «Укрзалізниця» - «Південна залізниця» та «Південно-Західна залізниця», перераховано 70 млн грн на рахунки підконтрольних підприємств за постачання чавунних гальмівних колодок, які не відповідають технічним умовам та виробляються із інших сплавів металів, що призводить до збільшення витрат АТ «Укрзалізниця» на придбання комплектуючих. В результаті використання неякісної продукції створюються передумови до виникнення надзвичайних подій на залізниці під час здійснення пасажирських та вантажних перевезень.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.