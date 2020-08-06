На Чернігівщині вперше за 50 років ремонтують дорогу Ніжин – Прилуки

У межах національного проєкту "Велике будівництво" на Чернігівщині вперше за півстоліття ремонтується дорога Ніжин - Прилуки, де оновити планують усі 75 км.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила фахівець зі зв’язків з громадськістю Служби автомобільних доріг у Чернігівській області Аліна Левочко.

"Дорога Ніжин-Прилуки (це ділянка траси Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин) ремонтується вперше за 50 років. Там проводиться поточний середній ремонт із підсиленням основи. Нове покриття влаштовується на відрізку протяжністю 75 км. Окрім проїзної частини, ремонтуються також мости, укріплюються узбіччя, робляться з’їзди до населених пунктів. Зараз роботи ведуться у Прилуцькому районі", - розповіла речниця.

За її словами, ремонт траси стартував на початку липня й на сьогодні оновлено вже понад 11 км. Висота нового покриття - майже 40 см, половину якого складає основа з органомінеральної суміші. Така технологія дозволяє підряднику давати гарантію на 10 років, хоча зазвичай при середньому ремонті гарантія удвічі менша.

Ремонтує дорогу ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада". Контракт з ним підписаний на 2 роки. Більшу частину роботи (ремонт майже 50 км) підрядник планує зробити цьогоріч. Загальна вартість проєкту - 1,4 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: Наталія Потапчук