На Прикарпатті селяни перекрили дорогу - вимагають її ремонту
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Укрінформ
На Прикарпатті біля села Глибівка місцеві мешканці частково перекрили рух транспорту на дорозі регіонального значення Р-38 «Богородчани-Гута».
Про акцію протесту передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації поліції Івано-Франківської області.
"Об 11:00 розпочалась акція протесту шляхом часткового перекриття руху поблизу села Глибівка. Близько тридцяти місцевих мешканців безперервно рухаються пішохідним переходом, частково пропускаючи службовий транспорт", - поінформували в поліції.
Зазначають, що для охорони публічного порядку залучено 10 працівників поліції. На перехресті з автошляхом Р-38 на трасі Н-09 «Мукачево -Івано-Франківськ-Львів» виставлено пост для організації об'їзду.
За інформацією місцевих ЗМІ, в акції бере участь близько сотні осіб. Вони вимагають ремонту доріг у селах Росільна і Космач.
Фото: Нацполіції