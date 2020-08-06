У Запоріжжі розповіли про жінку, яка вчинила самоспалення біля храму

Жінка, яка підпалила себе на території римо-католицького храму, свого часу ходила в недільну школу при храмі УПЦ МП, але сповідувала власну філософію, пов'язану з вогнем.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів протоієрей Запорізької єпархії УПЦ МП Володимир Гуменюк.

"Настя (загибла дівчина - ред.), бувши дитиною, ходила в недільну школу при тоді ще Свято-Покровському храмі, що на Малому ринку - зараз це храм святих Петра та Февронії. Вона була адекватна, нормальна, весела", - розповів отець Володимир.

Він припустив, що дівчина відвідувала недільну школу просто тому, що цього хотіли її батьки. Батько Насті служив паламарем у храмі при 5-й міській лікарні (храм на честь ікони Божої Матері "Цілителька" УПЦ МП).

"Тиснути на дітей не потрібно… У неї була своя філософія, пов'язана з вогнем. Філософія ця не православна, не католицька. Я читав її пости в соціальних мережах, було багато фотографій з вогнем, було багато протестів усередині. Цілком можу повірити в те, що вона вчинила самогубство", - сказав священнослужитель.

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Напередодні трагедії в соцмережах дівчина залишила пост, в якому скаржилася на життя, вважаючи себе недооціненою.

Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня приблизно о 4:00 у Вознесенівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що біля римо-католицького храму жінка облилася легкозаймистою речовиною і підпалила себе. Працівники поліції встановили особу загиблої. Нею виявилася мешканка Запоріжжя 1996 року народження.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК з додатковою кваліфікацією «самогубство». Досудове розслідування триває.