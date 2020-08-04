У Запоріжжі жінка підпалила себе біля храму

У Запоріжжі жінка у центрі міста, біля храму, підпалила себе.

Про це журналістам повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Запорізькій області, передає кореспондент Укрінформу.

“О 4 годині ранку до Вознесенівського ВП надійшло повідомлення про те, що у дворі біля римо-католицького храму, що по вулиці Заводській, жінка облила себе займистою речовиною і підпалила”, - йдеться у повідомленні.

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Дані особи та обставини пригоди встановлюються. На місці працюють правоохоронці.