У Запоріжжі жінка підпалила себе біля храму
Укрінформ
У Запоріжжі жінка у центрі міста, біля храму, підпалила себе.
Про це журналістам повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Запорізькій області, передає кореспондент Укрінформу.
“О 4 годині ранку до Вознесенівського ВП надійшло повідомлення про те, що у дворі біля римо-католицького храму, що по вулиці Заводській, жінка облила себе займистою речовиною і підпалила”, - йдеться у повідомленні.
Дані особи та обставини пригоди встановлюються. На місці працюють правоохоронці.