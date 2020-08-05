Жителі окупованої Луганщини незадоволені "законом про госбанк ЛНР" – джерело

Серед жителів ОРЛО зростає невдоволення дією так званого закону "про державний банк ЛНР", який суттєво ускладнює отримання грошових переказів з Росії.

Про це Укрінформу повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Серед жителів ОРЛО зростає невдоволення з приводу набуття "законної сили" 27 січня т.зв. закону "про государственный банк ЛНР". Наразі у "республіці" кожний діючий "фінансовий центр" сплачував до "бюджету" щоквартально наперед "валютний патент" в розмірі 30 тис. російських рублів з кожної точки. До 12 місяця минулого року усі "фінансові центри" сплатили зазначений патент за І квартал ц.р. Однак у грудні 2019 року т.зв. "податкова ЛНР" повідомила "фінансові центри" про неможливість здійснення ними грошових переказів", - зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, відповідно до "закону", ухваленого "народною радою ЛНР", який набув "законної сили" 27 січня, так званий "держбанк ЛНР" вимагає відкриття "ТОВ-ок" структурами, які надають послуги грошових переказів, у тому числі з особистих карт фізичних осіб. За оцінкою економістів, не маючи можливість здійснювати контроль за рухом коштів рахунками, ініціатори даного "закону" намагаються прив’язати особисті рахунки фізичних осіб до юридичних осіб, однак неможливість ведення бухгалтерського обліку ставить під сумнів реалізацію таких планів на практиці.

Як пояснило джерело, з такими проблемами почали стикатись усі мешканці квазіутворення, оскільки з 1 липня вони не можуть отримувати грошові перекази з РФ. У виникненні вказаної бюрократичної перешкоди керівники псевдодержавних органів "ЛНР", зокрема так званий "голова правління держбанку ЛНР" Дмитро Чайкін і так званий "голова народної ради ЛНР" Денис Мірошніченко, традиційно намагаються перекладати відповідальність один на одного. При цьому "держбанк" та "податкова" так званих "ЛНР" жодних юридичних роз’яснень про зміни до правил та норм бухгалтерського обліку не надавали.

За словами співрозмовника Укрінформу, наслідками такої ситуації може стати суттєве подорожчання послуг, які надаватимуть так звані "фінансові центри" за отримання переказів, насамперед з РФ, у зв’язку із необхідністю друку видаткового ордеру на суму переказу і суму комісії (раніше можна було отримати під 2%). Крім того, вказаний "закон" створює також незручності для мешканців ОРЛО, оскільки кожному клієнту для отримання переказу потрібно буде заповнювати відповідну письмову заяву.

Як вважає джерело, вказане може свідчити про намагання ватажків псевдореспубліки створити "схему" для утворення "надлишку" в бюджеті, за який непотрібно буде звітувати перед своїми кремлівськими кураторами, однак реалізувати такі махінації, як виявилось, не просто.