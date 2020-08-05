У пункті пропуску "Новотроїцьке" застрягли 14 осіб, які живуть у наметах ДСНС

На КПВВ "Новотроїцьке" наразі перебувають 14 осіб, які живуть у наметах рятувальників і очікують на пропуск в ОРДЛО.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

"На даний момент на КПВВ "Новотроїцьке" перебувають 14 осіб, які продовжують очікувати на пропуск в ОРДЛО", - сказав він.

Демченко пояснив, що бойовики не пропускають щодня, "вони пропускають в окремі дні за незрозумілими списками".

Останній пропуск здійснений 3 серпня. Тоді через КПВВ "Новотроїцьке" до України прослідували 115 осіб та 17 транспортних засобів.

Речник зауважив, що не знає, коли буде наступний пропуск. "Українським прикордонникам надходить інформація про пропуск до ТОТУ від штабу ООС", - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, рятувальники Донеччини облаштували тимчасовий намет для проживання людей, що застрягли на КПВВ "Новотроїцьке" через блокування бойовиками КПВВ "Оленівка". У наметах усе облаштовано із дотриманням карантинних норм.