Головна редакторка газети "Бойківська думка" померла від COVID-19

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, на 53-му році життя сьогодні померла авторитетна львівська журналістка, головний редактор районної газети "Бойківська думка" Іванна Русин.

Як повідомляє Укрінформ, про це в Фейсбуці написав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

"Національна спілка журналістів України щиро співчуває близьким та рідним нашої небайдужої колеги. Вічна пам'ять...", - йдеться в пості.

Іванна Мар'янівна була багаторічною керівницею редакції районної газети, яка після роздержавлення трансформувалася в Інформаційно-просвітницький медіа-центр "Бойківська думка" (Сколівський район, Львівської області).

Випускниця факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, член Національної спілки журналістів України з 2001 року, член секретаріату Львівської облорганізації НСЖУ. За словами Сергія Томіленка, Іванна Русин була відома своєю принциповою позицією з відстоювання інтересів жителів Бойківського краю та резонансними публікаціями. Вона активно проявляла журналістську солідарність, особливо підтримуючи колег з локальних ЗМІ. Останнім часом об'єднувала колег із невеликих газет Львівщини у протестах проти законопроєкту "Про медіа".

"Одна з найбільших професійних перемог Іванни Мар'янівни, якій вона щиро раділа - це започаткування ФМ-радіостанції з позивними "Сколівські Бескиди", створеної на базі ПП "ІПМЦ "Бойківська думка". Ось цитата пані Іванни з листування із керівництвом Національної спілки журналістів України наприкінці травня цього року: "Для нас отримати таку ліцензію на ефірне мовлення на Сколівщині було надважливим. Адже це дає змогу бути ближчими до людей. Ми дуже хочемо швидко і якісно доносити достовірну, оперативно збалансовану інформацію. Отож, вперше в історії Сколівщини можемо слухати своє, рідне радіо ФМ. Нехай наше радіо, як неперевершені Сколівські Бескиди, стане брендовим і бажаним".