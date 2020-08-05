Сєвєродонецьк очолив діючий співробітник СБУ

Очільник Луганської області Сергій Гайдай представив керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Луганської обласної ВЦА.

"Олександр Стрюк – діючий співробітник Служби безпеки України. Роботи дуже багато. Бо, на жаль, в міськраді через політичні непорозуміння виникла криза. Сєвєродонецьку, де я народився, та діяльності керівника місцевої військово-цивільної адміністрації приділятиму особливу увагу. Я не можу підвести це місто", – зазначив Гайдай.

За його словами, що за декілька років у міської влади не було налагоджено нормальної співпраці із жодним головою обласної державної адміністрації. У тому числі, не вдалося реалізовувати у повному обсязі проєкти, що фінансуються Державним фондом регіонального розвитку.

"Упевнений, ми змінимо цю ситуацію на краще у найкоротший термін. Потрібно врятувати місто від колапсу", - зазначив Гайдай.

У свою чергу, Олександр Стрюк, звертаючись до керівників структурних підрозділів та комунальних підприємств, висловив сподівання на ефективну співпрацю.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 28 липня 2020 року підписав Указ № 297/2020 про утворення військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області.

Стрюка Олександра Сергійовича призначено на період відрядження на посаду керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк із 4 серпня 2020 року розпорядженням голови ОДА.

Фото: Олексій Ковальов