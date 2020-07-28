Зеленський утворив Сєвєродонецьку військово-цивільну адміністрацію
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський утворив військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк на Луганщині.
Відповідний указ №297/2020 опублікований на сайті глави держави.
"Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк Луганської області", - зазначається в документі.
Президент також доручив командувачу Об’єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити необхідні заходи, пов’язані з утворенням ВЦА.
Як повідомлялося, Президент 27 липня утворив військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.
Фото: Офіс Президента