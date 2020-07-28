Зеленський утворив Сєвєродонецьку військово-цивільну адміністрацію

Зеленський утворив Сєвєродонецьку військово-цивільну адміністрацію

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський утворив військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк на Луганщині.

Відповідний указ №297/2020 опублікований на сайті глави держави.

"Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк Луганської області", - зазначається в документі.

Президент також доручив командувачу Об’єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити необхідні заходи, пов’язані з утворенням ВЦА.

Читайте також: Раді пропонують визначити підстави утворення військово-цивільних адміністрацій ОТГ

Як повідомлялося, Президент 27 липня утворив військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.

Фото: Офіс Президента

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-