Зеленський утворив Лисичанську військово-цивільну адміністрацію
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський утворив військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.
Відповідний указ №293/2020 опублікований на сайті глави держави.
“Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області”, - зазначається в документі.
Також Президент доручив командувачу Об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідні заходи, пов'язані з утворенням ВЦА.