Зеленський утворив Лисичанську військово-цивільну адміністрацію

Зеленський утворив Лисичанську військово-цивільну адміністрацію

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський утворив військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.

Відповідний указ №293/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області”, - зазначається в документі.

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Також Президент доручив командувачу Об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідні заходи, пов'язані з утворенням ВЦА.

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