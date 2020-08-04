На Буковині зросла кількість дітей, госпіталізованих з підозрою на COVID-19

У Чернівецькій області зростає кількість дітей, яких госпіталізують із підозрою на коронавірус.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла заступниця головного лікаря Чернівецької обласної дитячої лікарні Оксана Знак.

"Останніми днями у нас збільшилася кількість дітей, яких госпіталізують із підозрою на коронавірус. Практично щодня до нас госпіталізують по кілька нових пацієнтів. Наприклад, вчора двоє дітей поступило, а в суботу та п'ятницю по шестеро нових дітей госпіталізували. Наразі в обласній дитячій лікарні перебуває 20 малих пацієнтів", - сказала лікар.

Одинадцять дітей мають підтверджений COVID-19, інші 9 - ще чекають результатів аналізу.

«Є діти із пневмоніями, є з лихоманкою, але, на щастя, немає дітей у важкому стані. Усіх пацієнтів ми лікуємо симптоматично. Якщо є пневмонія, додаємо антибіотики», - зазначила Знак.

Серед 20 малих пацієнтів лікарні дев'ятеро - це діти до одного року. Є також одномісячне немовля.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадків COVID-19, за добу — 1061 новий.

У Чернівецькій області зафіксували 6629 випадків COVID-19. Із них 4805 пацієнтів вилікувалися, 219 людей померло.