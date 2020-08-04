Стартував ремонт дороги Дніпро-Миколаїв

Завдяки програмі “Велике будівництво” нове покриття отримає автомобільна дорога національного значення Н-11 від м. Кривий Ріг до межі з Миколаївською областю.

Загалом буде відремонтовано 14,502 км дорожнього покриття автошляху Дніпро — Миколаїв, йдеться у повідомлені Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, передає Укрінформ.

“Саме зараз дорожники виконують улаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття, регенерацію основи, видалення чагарника на узбіччі. Роботи ведуться в Криворізькому районі на км 116+100”, - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що рух в місцях проведення робіт здійснюється в реверсному режимі.

Технічний нагляд за проведенням робіт здійснюють спеціалісти з відділу технічного контролю Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Підрядник: ТОВ «Автомагістраль — Південь».

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області рекомендує скористатись інтерактивною мапою, аби подивитися, де саме поводиться ремонт доріг.

Фото: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області