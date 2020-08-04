Стартував ремонт дороги Дніпро-Миколаїв
Загалом буде відремонтовано 14,502 км дорожнього покриття автошляху Дніпро — Миколаїв, йдеться у повідомлені Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, передає Укрінформ.
“Саме зараз дорожники виконують улаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття, регенерацію основи, видалення чагарника на узбіччі. Роботи ведуться в Криворізькому районі на км 116+100”, - йдеться в повідомленні.
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Уточнюється, що рух в місцях проведення робіт здійснюється в реверсному режимі.
Технічний нагляд за проведенням робіт здійснюють спеціалісти з відділу технічного контролю Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.
Підрядник: ТОВ «Автомагістраль — Південь».
Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області рекомендує скористатись інтерактивною мапою, аби подивитися, де саме поводиться ремонт доріг.
Фото: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області