У Запорізькому СІЗО в’язень викупив для себе усі місця у VIP-камері

У Запорізькому слідчому ізоляторі один із в'язнів викупив усі місця в камері підвищеного комфорту.

Про це повідомляється на сайті Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини, передає кореспондент Укрінформу.

"31 травня 2020 року в Запорізькому СІЗО запроваджено експериментальний проєкт з облаштування та функціонування камери з покращеними умовами, до якої в’язні можуть потрапити, сплативши 3410 гривень на місяць. Проте, скористатись цією послугою в’язні СІЗО не зможуть, бо усі три місця в цій камері оплатила одна особа", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду приміщень одного з режимних корпусів СІЗО працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини виявляли шість так званих транзитних камер, у яких утримувалось від 6 до 11 осіб, які очікують переміщення (етапування) до інших пенітенціарних закладів. Ці камери взагалі не внесені до акту вимірювання житлової площі приміщень СІЗО. В них понаднормово утримували осіб, внаслідок чого не тільки порушували вимоги щодо норми житлової площі, але й право на приватність та гідні умови тримання.

Як раніше повідомляв Укрінформ, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, платні камери розраховані на "білокомірцеву злочинність".

За час експерименту Запорізьке СІЗО заробило на цій послузі 20 400 гривень.