У Херсоні комісія МОЗ перевіряє інформацію СБУ про неякісні тести на коронавірус

У Херсоні розпочала роботу комісія МОЗ, що перевіряє оприлюднену інформацію СБУ про нібито неякісні тест-системи для діагностики COVID-19, закуплені обласним лабцентром.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник Херсонського обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич.

«Так, справді, працює комісія, у її складі - в.о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін. Комісія разом з делегованим представником СБУ вже з 8.30 ранку працює в лабораторному центрі», - зазначив Ромаскевич.

За його словами, також вже відбулася зустріч Кузіна з головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим. Як підкреслив Ромаскевич, в області не лише очікують від комісії висновків щодо тестів, але й сподіваються, що будуть рекомендації про те, як ще можна поліпшити роботу лабораторії.

"Для мене питання тестів не стоїть - ви, певне, це розумієте з моїх постів у Фейсбуці. Для мене дуже важливо, щоб фахівці такого рівня (фахівці у складі комісії - ред.) прийшли, подивились у лабораторії і сказали: ось це можна зробити краще, а ось це можна зробити так", - зазначив Ромаскевич.

Як повідомляється на сайті ОДА, детально про результати роботи комісії Кузін поінформує 4 серпня під час онлайн-брифінгу.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня СБУ заявила про те, що задокументовано протиправну діяльність посадових осіб Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ, причетних до придбання неякісних медзасобів для діагностики COVID-19 молекулярно-генетичними методами.

31 липня начальник Херсонського обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич запропонував Міністерству охорони здоров'я залучити незалежних експертів для перевірки інформації СБУ про нібито неякісні тест-системи для діагностики COVID-19.

У Херсонському обласному лабораторному центрі МОЗ спростували інформацію про те, що тест-системи, які були закуплені цією установою для діагностики COVID-19, не рекомендовані до використання. У лабцентрі повідомили, що тест-системи перебувають у реєстрі і вони використовуються не лише на Херсонщині, але й в інших регіонах України.

Фото: Херсонська ОДА