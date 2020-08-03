В Одесу прибуде танкер з нафтою для Білорусі

Черговий танкер нафти від державної нафтової компанії Азербайджану SOCAR для Білорусі прибуде в порт Одеси 4-5 серпня.

Як повідомляє Укрінформ, про це БЕЛТА поінформував речник концерну "Білнафтохім" Олександр Тищенко.

"2 серпня з Супси (порт у Грузії - ред.) вийшов танкер з 85 тис. т азербайджанської нафти. Прибуття до порту Южний очікується 4-5 серпня", - заявив він.

Повідомляється, що SOCAR цього року поставила білоруському концерну "Білнафтохім" п'ять партій нафти загальним обсягом близько 420 тис. т через порт Одеси і нафтопровід Одеса - Броди на Мозирський НПЗ.

Голова концерну "Білнафтохім" Андрій Рибаков повідомляв, що SOCAR поточного року може поставити в Білорусь до 1 млн т нафти.

У серпні Білорусь також має отримати другу партію нафти з США. Танкер з 80 тис. т нафти сорту White Eagle Blend очікують у Клайпеді 6-8 серпня. З Клайпеди на нафтопереробний завод "Нафтан" доставка здійснюватиметься залізничним транспортом.

Фото: БЕЛТА