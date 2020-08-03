Прикордонники знищили 23,5 тисячі кущів конопель в районі ООС

В Мангушському районі Донецької області прикордонники викрили насадження конопель на понад 700 м².

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що у суботу оперативними співробітниками Донецького прикордонного загону та дільничними інспекторами відділу прикордонної служби «Ялта» спільно з представниками відділу кримінальної поліції Центрального відділу поліції м. Маріуполь проведено спільні пошукові заходи в Мангушському районі Донецької області. В результаті виявлено насадження нарковмісної рослини – коноплі.

Із залученням мобільної групи від відділу прикордонної служби (тип С) Донецького прикордонного загону понад 23 500 кущів конопель було знищено.

Наразі тривають слідчі дії зі встановлення господаря цього «врожаю», у вчинках якого вбачається кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 310 ККУ "Посів або вирощування снодійного маку чи конопель".

Як повідомляв Укрінформ, прикордонники Ізмаїльського загону Морської охорони виявили в Ренійському районі Одеської області плантацію коноплі з крапельним зрошуванням. Правоохоронці нарахували на плантації понад 1700 кущів. За їхніми оцінками, вартість виявленого зілля на «чорному ринку» може сягати 40 мільйонів гривень.