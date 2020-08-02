Плантацію конопель з "товаром" на 40 мільйонів виявили на Одещині

Прикордонники Ізмаїльського загону Морської охорони виявили в Ренійському районі Одеської області плантацію коноплі з крапельним зрошуванням.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Держприкордонслужба.

Правоохоронці нарахували на плантації понад 1700 кущів. За їхніми оцінками, вартість виявленого зілля на «чорному ринку» може сягати 40 млн грн.

Як зазначається, виробники дурману добре продумали розташування свого «господарства» серед заводнених ділянок узбережжя міжозерного каналу, куди й обізнаним фахівцям дістатися складно.

«Але від гострої оптики прикордонного квадрокоптера зелень характерних кущів на 4 ділянках загальною площею близько 60 тис. кв. м сховати не вдалося», - зауважують прикордонники.

Заходи проводились оперативними співробітниками та бійцями відділу спеціальних дій Ізмаїльського загону Морської охорони Держприкордонслужби разом зі співробітниками ГУ НП в Одеській області та підрозділом Управління авіації та поліції на воді Нацполіції. Тривають слідчі дії.