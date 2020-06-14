На Донеччині виявили наркоплантацію, власника розшукують

Правоохоронці виявили у Великоновосілківському районі Донецької області поле з більш як 8 тисячами кущів конопель.

Про це повідомляє Волноваський відділ поліції Донеччини.

“Під час обстеження району поблизу села Новоочеретувате поліцейські виявили поле з посівом наркотичних рослин. Площа, на якій зростали коноплі, сягає близько гектара. Під час ліквідації "нарковрожаю" правоохоронці нарахували понад 8 000 кущів марихуани”, - зазначають правоохоронці.

Зараз працівники поліції встановлюють особу власника посівів.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу.