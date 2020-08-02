На Вінниччині за добу зафіксували 24 випадки COVID-19

На Вінниччині за минулу добу виявили 24 нових випадки COVID-19, станом на ранок 2 серпня загальна кількість інфікованих сягнула 2790.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення коронавірусу РНБО, передає Укрінформ.

Згідно з даними Системи, на ранок неділі в області одужали від коронавірусу 2075 людей, продовжують хворіти 663.

Зафіксовано 52 летальних випадки. Рівень летальності на Вінниччині зафіксовано у розмірі 1,7%, одужань – 74% при загальнодержавних показниках 2,4% та 55% відповідно.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 серпня лабораторно підтверджено 72168 випадків COVID-19, з них за добу – 1112. Протягом доби зафіксовано 16 нових летальних випадків. Одужали 235 пацієнтів.