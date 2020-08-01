На Харківщині назвали лісгоспи, які найбільше постраждали від незаконних вирубок

Незаконні вирубки задали значних збитків п'яти із дев’яти лісових господарств, які діють на Харківщині.

Про це у коментарі Укрінформу сказав начальник Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Віталій Скляров.

«Відголоски масштабних порубок ми отримуємо навіть зараз, але це вже закінчується. Самовільні порубки – дійсно велике лихо для всіх справжніх лісівників, і вони були не лише в Гутянському лісгоспі, також вони були і в Куп’янському, і в Красноградському, і у Жовтневому, і у Чугуєво-Бабчанському лісгоспах. Це ті лісгоспи, які найбільше постраждали, щодо яких ведеться робота для притягнення причетних до відповідальності. Саме тих, хто керували цими ганебними вчинками, а не тих, що безпосередньо виконували накази. Сподіваюся, що той матеріал, який ми зберемо і передамо до правоохоронних органів, досягне мети, і ми побачимо результат, а не лише балачки», - розповів Скляров.

В обласному управлінні констатують, що найбільше постраждали дубові ліси, адже там особливо цінна деревина.

За даними Склярова, за рік за незаконні порубки притягнули до відповідальності 95 працівників державної лісової охорони, з посад звільнили 16 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 січня на Харківщині було звільнено директора ДП «Гутянське лісове господарство» Віктора Сису. Раніше, 17 липня 2019 року, під час наради за участі Президента Зеленського, Сису звинуватили у «кришуванні» чорних лісорубів, збитки від діяльності котрих можуть становити сотні мільйонів гривень. Самого Сиси на нараді не було, Зеленський зателефонував йому і запросив на розмову в Офіс Президента.

Згодом Сиса став фігурантом кримінальних справ. За даними НАБУ, він організував передачу хабаря у сумі 100 тис. доларів США детективу бюро за сприяння у закритті провадження, пов’язаного із нелегальною деревиною та продажем лісоматеріалів за заниженими цінами. У червні цю справу передали до Спеціалізованого антикорупційного суду. Також у січні цього року Сисі оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 КК - службова недбалість, що призвела до збитків державі майже на 4,2 млн грн.