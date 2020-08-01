На Житомирщині виставлять на аукціон 23 ділянки з покладами бурштину

Найближчим часом у Житомирській області реалізують на аукціоні спецдозволи на видобуток бурштину на 23 ділянках.

Про це на пресконференції, присвяченій року перебування на посаді, повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає кореспондент Укрінформу.

«Наразі через електронні аукціони системи Prozorro готується 23 ділянки на легальний видобуток бурштину», - зазначив голова ОДА.

При цьому Бунечко наголосив, що зараз на Житомирщині не ведеться незаконний видобуток бурштину.

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Як повідомлялося, Житомирська ОДА підготувала для аукціонів 200 ділянок із покладами бурштину.

19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про регулювання видобутку бурштину. Новий закон передбачає продаж єдиних дозволів на цей вид діяльності через електронні аукціони системи Prozorro.