Поліція розшукує у рамках провадження щодо нападу на синагогу в Маріуполі підозрюваного Цєзаря Юлія-Галарьірогайлальірозра Ілліча.

Про це інформує поліція Донецької області.

«Центральним відділом поліції встановлюється місцезнаходження зловмисника, який вчинив замах на вбивство з хуліганських мотивів. Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч, 27.09.1991 року народження, обґрунтовано підозрюється у нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування», - йдеться у повідомленні.

Прикмети розшукуваного такі: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся темне.

Наголошується, що востаннє чоловіка бачили 29 липня поблизу селища Виноградне в Маріуполі, і він був одягнений у чорні спортивні брюки та чорну пайту з довгим рукавом і рухався у бік села Сопіно з господарською сумкою у клітинку.

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Особливою прикметою чоловіка є те, що його волосся вибрите на скронях.

За даними поліції, чоловік може мати при собі ніж. Також правоохоронці оприлюднили фото цього чоловіка.

Як повідомлялося, головний рабин України Моше Реувена Азман заявив про скоєння нападу на синагогу Маріуполя 28 липня.

За його словами, після ранкової молитви в синагогу увійшов невідомий з сокирою, напав на охоронця, який вийшов назустріч, і завдав йому кілька ударів сокирою, зав'язалася бійка. Незважаючи на отримані поранення, охоронцю вдалося обеззброїти зловмисника.