Поліція інсценувала вбивство і затримала організатора

Біля Пирятина оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції інсценували вбивство чоловіка, відомого у злочинному світі, щоб затримати організатора злочину.

Про це інформує Нацполіція.

«Оперативники ДСР інсценували вбивство чоловіка, аби затримати організатора. Встановлено, що мотивом став перерозподіл сфер впливу у злочинному світі. За «виконану роботу» «кілер» мав отримати 50 000 доларів. Вбити мали жителя Донецької області, відомого у злочинному світі. А замовив його вбивство – кримінальний авторитет», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали організатора «на гарячому» – прямо під час передачі частини обіцяних коштів у сумі 25 000 доларів. Раніше було задокументовано факт передачі ще 5 000 тисяч доларів.

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За інформацією поліції, затриманий – 45-річний житель Київщини із кримінальним минулим.

Попередження вбивства стало можливим у результаті успішно проведеної спецоперації, що відбувалася у кілька етапів. Тож, як зазначається, 29 липня, близько 16-ї години, на автодорозі Київ-Харків, поблизу Пирятина, було інсценовано розстріл чоловіка у салоні авто Mercedes-Benz S-Class, інформація була широко розповсюджена в ЗМІ та використана як доказ для замовника злочину.

Щойно правоохоронці успішно завершили оперативні заходи. Замовника затримали.