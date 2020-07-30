Зеленський звільнив голову Запорізької РДА
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Полієктова з посади голови Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області.
Відповідне розпорядження №423/2020-рп опубліковане на сайті глави держави.
“Звільнити Полієктова Романа Альфредовича з посади голови Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області”, - ідеться в документі.
Зазначається, що посадовця звільнено згідно з поданою ним заявою.
Як повідомлялося, Зеленський у березня 2020 року призначив Полієктова головою Запорізької РДА.