Разумков відвідав на Луганщині школу та фізкультурний центр

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у Луганській області відвідав Кудряшівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів та обласний фізкультурний центр “Олімп”.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

“Школа по-справжньому чудова і дуже важлива для району. Маю надію, що у нас все ж таки буде можливість у нових програмах передбачити кошти на ремонт її покрівлі, щоб діти могли спокійно навчатися”, - зазначив Разумков, який ознайомився з матеріально-технічною та навчальною базою закладу, оглянув музей школи та поспілкувався з педагогами.

Голова ВР також відвідав Луганський обласний фізкультурний центр “Олімп”, де оглянув тренувальну базу закладу та поспілкувався з олімпійськими призерами Луганщини.

“Ми повинні створювати тут належні умови, щоб демонструвати людям з тимчасово окупованих територій, що в Україні жити краще. Маємо створювати тут точки зростання, і особливо важливо це для спортивної галузі у прифронтових районах”, - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня Голова ВР розпочав дводенну робочу поїздку до Луганської, Донецької та Харківської областей. На Донеччині Разумков відвідав військову частину А 0135-II у місті Часів Яр і КПВВ «Майорське».

Також у середу в Луганській області спікер має намір ознайомитися з роботою 59-го військового мобільного госпіталю, відвідати село Смолянинове, яке постраждало внаслідок лісових пожеж, Кудряшівську загальноосвітню школу та Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп».

Згідно з програмою поїздки, 30 липня очільник парламенту продовжить робочу поїздку у Харківській області. Разумков планує ознайомитися з роботою підприємств «ХАРТРОН» та «ФЕД», відвідає державні підприємства «Харківський завод спеціальних машин» та «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», а також Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Фото:пресслужба ВР