Разумков відвідав пункт пропуску “Майорське”

Голова ВР Дмитро Разумков відвідав КПВВ «Майорське» на Донеччині, поспілкувався з жителями прифронтових селищ та зустрівся з командуванням операції ОС.

Про це повідомляється на сайті Донецької ОДА.

«Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час робочої поїздки у Донецьку область зустрівся з командуванням операції Об’єднаних сил, представниками правоохоронних органів, відвідав контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Майорське» та поспілкувався з мешканцями прифронтових селищ», - йдеться у повідомленні.

Разумков зазначив, що вже не вперше відвідує КПВВ на Сході країни.

«Минулого разу була можливість поспілкуватися з людьми, які поки що вимушені користуватися послугами КПВВ, але ми сподіваємося, що коли спаде трохи COVID-19, коли дійсно буде повне перемир’я і не буде пострілів, ці КПВВ запрацюють у повному обсязі, повному режимі. Але хотілося би, щоб через деякий час це (КПВВ) було лише якоюсь пам’яткою, і тут не було тих обмежень, які, на жаль, є сьогодні», - сказав він.

Дмитро Разумков відвідав КПВВ «Майорське» на Донеччині / Фото: Донецька ОДА

Голова парламенту запевнив, що держава буде робити все, щоби момент повернення тимчасово окупованих територій настав якомога швидше.

Голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко розповів Голові Верховної Ради про роботи, які проводяться Донецькою ОДА спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій та органами місцевого самоврядування з відновлення пошкодженого під час бойових дій житла.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков 29 липня розпочав дводенну робочу поїздку до Луганської, Донецької та Харківської областей.