В Одесі протестували через побиття ветерана АТО поліцейськими

В Одесі ветерани АТО провели 29 липня мітинг протесту під Головним управлінням Нацполіції в області, вимагаючи звільнити з посади керівника Болградського відділення поліції Віталія Карайлієва та притягнути до відповідальності двох поліцейських, які побили ветерана АТО Тараса Чернявського.

Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.

"Поліцейські, які скоюють злочини, не будуть працювати. Це безальтернативна, принципова позиція керівництва ГУНП", - зазначив заступник керівника обласної поліції полковник Сергій Махотін, що вийшов до учасників акції.

За його словами, "наразі службове розслідування щодо перевірки причетності поліцейських до спричинення тілесних ушкоджень жителю Болграда триває. Співробітники відділення поліції, які брали участь у конфлікті з ним, відсторонені від виконання службових обов’язків".

Крім того, додав він, за фактом завдання тілесних ушкоджень потерпілому розпочате провадження за ознаками ст. 125 Кримінального кодексу України. Після завершення службового розслідування матеріали буде передано до ДБР.

Махотін запросив учасників акції, які володіють додатковою інформацією щодо події, в будівлю ГУНП для надання свідчень, які будуть долучені до матеріалів службового розслідування та кримінального провадження.

За даними відділу комунікацій ГУНП в Одеській області, конфлікт у Болградському відділенні поліції між місцевим жителем та правоохоронцями виник 22 липня.

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Варто зазначити, що тоді ж потерпілий звернувся із множинними травмами до Болградської районної лікарні.

За словами заступника директора з медичної частини Болградської ЦРЛ Віктора Діші, при обстеженні потерпілого виявлено ​​закриту черепно-мозкову травму, множинні садна голови, забій правого стегна.

Фото: od.npu.gov.ua