На Львівщині вшанували пам’ять митрополита Шептицького

Львів разом з усією Україною та світом відзначає сьогодні, 29 липня, 155-річчя від дня народження праведного Митрополита Андрея.

З нагоди цього в місті та області підготували низку тематичних заходів, які розпочали з Божественної Літургії в Архикатедральному Соборі св. Юра.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, яка поспілкувалася з вірянами після урочистої служби.

«Сьогодні ми відзначаємо 155 річницю з дня народження блаженного Андрея. Кожного року 29 липня ми з громадою приходимо на літургію, тому що Митрополит був одним із велетнів, будівничим української держави. Ми сьогодні молилися, як вчив Шептицький, за єдність. Бо яке зараз найбільше зло в нас в країні? Те, що немає єдності. Так, йде війна, є ворог, а найбільший наш ворог - внутрішній. А єдність дається через розвиток духовності. І якраз Андрей Шептицький був провідником і утвердив це найголовніше для розвитку нашої нації», - каже доктор медицини, професор Роман Дудка, який разом з колегами, науковцями з Товариства Юра прийшли вшанувати пам'ять Митрополита.

Львів вшановує пам'ять Андрея Шептицького / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

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Мер Львова Андрій Садовий також відвідав Божествену Літургію та помолився у крипті, де похований Шептицький.

А в селі Прилбичі Яворівського району, звідки родом Андрей Шептицький, проходить щорічна проща. Про це зазначають у Львівській ОДА. Під час прощі відбудеться панахида біля каплиці-усипальниці Шептицьких, Архиєрейська Божественна літургія та прем’єра фільму про Митрополита Андрея Шептицького.