Голова Луганської ОДА - проти виборів у прифронтовій смузі

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай погодився з думкою, що проводити місцеві вибори в населених пунктах поблизу лінії розмежування вкрай небезпечно.

Про це він сказав на брифінгу в Сєвєродонецьку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вважаю, що не можна проводити вибори у селах на лінії фронту. Я підтримую в цьому випадку позицію сусідів у Краматорську. Це стосується національної безпеки. Утім, рішення про те, де саме не варто проводити вибори, будуть приймати вже народні депутати», - сказав Гайдай.

Також він повідомив, що найближчим часом приймуть рішення щодо керівника військово-цивільної адміністрації в місті Щастя.

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Керівника військово-цивільної адміністрації, майора ВСУ, правоохоронці спіймали на отриманні хабаря ще в червні минулого року. Проте він продовжує працювати, оскільки його зміщення з посади потребує узгодження з командуванням Операції об’єднаних сил.