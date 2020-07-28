Кандидатури на посади у Лисичанській ВЦА вже погоджує командувач ООС

Створення військово-цивільної адміністрації в Лисичанську на Луганщині дозволить навести лад у місті.

Про це на брифінгу заявив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Чому взагалі введена ВЦА в Лисичанську. Для того, щоб просто навести лад. Щоб просто приймались рішення. Ми бачимо політичну кризу в Лисичанську, і внаслідок цієї політичної кризи виникли та не вирішуються роками проблеми, які стосуються кожного жителя міста. Ніяких політичних міркувань тут немає взагалі. Є виключно прагматичний, економічний підхід», - наголосив Гайдай.

На запитання кореспондента Укрінформу, чи не звертались до нього тіньові «господарі» міста з числа олігархів, колишніх функціонерів Партії регіонів, очільник області відповів, що ніхто на нього не виходив, а якби й вийшов – це не мало б жодних наслідків.

Він зазначив, що вже визначився із кандидатами на посади в Лисичанській ВЦА. Зараз вони погоджуються командувачем Операції об’єднаних сил. Гайдай сподівається, що протягом тижня новий керівник міста вже буде представлений мешканцям Лисичанська.

«Я хочу максимально пришвидшити цей процес», - зазначив Гайдай.

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Питання про створення військово-цивільної адміністрації в Лисичанську (а також і в Сєвєродонецьку) виникло ще в 2018 році через безперервні конфлікти мера міста з фракціями політичних партій в міських радах, що призвело до багатомільйонних боргів комунальних підприємств за електричну енергію і, як наслідок, до частих кількаденних перебоїв у водопостачанні населенню.

Нинішній керівник Луганської обласної ВЦА подання до Офісу Президента щодо необхідності створення військово-цивільних адміністрації в Лисичанську і Сєвєродонецьку зробив ще на початку нинішнього року. Відносно створення ВЦА в Сєвєродонецьку Сергій Гайдай відмовився говорити.

Фото: donbasssos.org