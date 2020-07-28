НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо голови Лисичанська

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротокол щодо міського голови Лисичанська.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба агентства.

"За минулий тиждень НАЗК склало та направило до суду 11 адміністративних протоколів. Так, складено сім адміністративних протоколів щодо порушень порядку подання фінансової звітності стосовно таких керівників політичних партій", - йдеться у повідомленні.

Протоколи склали щодо керівника "Партії регіонів" Ігоря Чичасова, Сергія Червонописького ("Партія ветеранів Афганістану"), Максима Буткова (партія "Нова дія"), Валентини Савченко (партія "Русичи"), Володимира Карплюка (партія "Нові обличчя"), Тетяни Яхеєвої (партія "Україна соборна") та щодо Анатолія Семиноги, керівника партії "Всеукраїнське об’єднання "Черкащани".

Крім того, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду адмінпротоколи стосовно Лисичанського міського голови Сергія Шиліна, народного депутата України Олександра Горобця, заступника начальника відділу в Оратівському районі Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області Мирослави Бондарчук.

Також за ознаками несвоєчасного подання без поважних причин декларації НАЗК склало протокол щодо колишньої начальниці відділу Волинської ОДА Світлани Головачук.