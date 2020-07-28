На Львівщині автобус потрапив у ДТП: семеро постраждалих, серед них – дитина
Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.
«Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 липня, близько 9.20 поблизу села Велика Озимина у Самбірському районі. Як попередньо встановили поліцейські, водій маршрутного автобуса БАЗ-А079 сполученням Самбір-Дрогобич, 59-річний житель Самбора, на повороті не впорався з керуванням та з’їхав у кювет», - йдеться у повідомленні.
Через цю ДТП семеро пасажирів автобуса, в тому числі й 4-річна дитина, звернулися по меддопомогу, наразі їхні діагнози уточнюються.
За фактом слідчі Самбірського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на цей же строк.
Поліцейські встановлюють обставини події.
Фото: відділ комунікації поліції Львівської області