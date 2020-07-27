ДТП із 15 постраждалими: поліція знайшла водія автобуса, який ховався три дні

Поліція встановила місце перебування водія автобуса, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду у Петриківському районі та більше трьох днів переховувався.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"Поліцейські Петриківського відділення поліції встановили місце перебування 45-річного чоловіка та вручили йому повістку про необхідність прибуття 27 липня до відділення поліції для подальших слідчих дій. Наразі слідчими призначена судово-медична та автотехнічна експертизи, за результатами яких вирішуватиметься питання про вручення чоловіку повідомлення про підозру", - йдеться у повідомленні

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Зазначається, що після скоєння ДТП водій втік з місця аварії та більше трьох днів переховувався у м. Кам’янське.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня у Петриківському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої 15 пасажирів мікроавтобуса були доправлені до лікарні. Попередньо з'ясовано, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїжджої частини, злетів у кювет та перекинувся. Водій втік із місця ДТП.