На Дніпропетровщині автобус злетів у кювет, 15 пасажирів у лікарні

У Дніпропетровській області сталася ДТП, 15 людей доправлені до лікарні.

Про це в Telegram повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Петриківському районі, 15 пасажирів доставлені до лікарні. Попередньо з'ясовано, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїжджої частини, злетів у кювет та перекинувся", - йдеться у повідомленні.

Поліція працює на місці ДТП з маршрутним автобусом

Зазначається, що на момент аварії у транспорті перебувало близько 20 пасажирів. 15 людей доставлені до лікувального закладу. Водій втік із місця ДТП. Наразі вживаються заходи для його затримання.

Подія зареєстрована, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: МВС