На Дніпропетровщині автобус злетів у кювет, 15 пасажирів у лікарні

На Дніпропетровщині автобус злетів у кювет, 15 пасажирів у лікарні

Укрінформ
У Дніпропетровській області сталася ДТП, 15 людей доправлені до лікарні.

Про це в Telegram повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Петриківському районі, 15 пасажирів доставлені до лікарні. Попередньо з'ясовано, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїжджої частини, злетів у кювет та перекинувся", - йдеться у повідомленні.

Поліція працює на місці ДТП з маршрутним автобусом

Зазначається, що на момент аварії у транспорті перебувало близько 20 пасажирів. 15 людей доставлені до лікувального закладу. Водій втік із місця ДТП. Наразі вживаються заходи для його затримання.

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Подія зареєстрована, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: МВС

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