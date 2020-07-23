На Вінниччині легковик зіткнувся з вантажівкою, четверо людей загинули

На Вінниччині у четвер вранці у ДТП поблизу с. Лукашівка Літинського району загинули чотири особи, ще четверо постраждали.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

«Дорожно-транспортна пригода сталась сьогодні, 23 липня, в Літинському районі о 5.30 ранку на автодорозі М-12 поблизу села Лукашівка. Попередньо встановлено, що в салоні автомобіля OPEL Zafira, який зіткнувся з вантажним автомобілем MAN, перебувало 7 осіб. Четверо пасажирів легковика загинули. Водії обох транспортних засобів та ще двоє пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості та наразі госпіталізовані», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після зіткнення вантажівка виїхала за межі проїжджої частини дороги та перекинулась.

На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління поліції та експерти. Поліцейські встановлюють особи учасників аварії.

Обставини та причини автопригоди з’ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачене покарання — до 10 років позбавлення волі.

Фото: vn.npu.gov.ua