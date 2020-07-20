Військова вантажівка в'їхала у Lanos, двоє загиблих

Слідчі ДБР затримали військовослужбовця Нацгвардії за скоєння дорожньо-транспортної пригоди із двома загиблими, серед яких 12-річна дівчинка.

Про це інформує пресслужба ДБР.

“Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, затримали військовослужбовця однієї з військових частин Національної гвардії України, ймовірного винуватця дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинуло дві особи, серед яких 12-річна дівчинка”, - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, вранці 20 липня військовослужбовець Нацгвардії рухався у складі військової колони за кермом автомобіля Краз-131 і на ділянці автошляху сполученням «Харків-Сімферополь» допустив виїзд на зустрічну смугу та подальше зіткнення з авто Daewoo Lanos.

ДТП з двома загиблими / Фото: ДБР

Через цю ДТП водій легкового авто і 12-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Інших трьох пасажирів авто Daewoo Lanos доставили до місцевої лікарні.

Слідчі ДБР затримали нацгвардійця в порядку статті 208 КПК України.

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Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у порушенні правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу).

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Як уточнили у Військовій прокуратурі Південного регіону, ДТП за участю солдата Нацгвардії сталася на автодорозі на території Синельниківського району Дніпропетровської області.