У Кропивницькому наклав на себе руки військовий

У Кропивницькому наклав на себе руки 33-річний командир протипожежної роти військової частини А-1405.

Про це з посиланням на виконуючу обов’язки заступника командира з морально-психологічного забезпечення в/ч Ганну Вольську повідомляє "Суспільне".

"У Кропивницькому повісився командир протипожежної роти військової частини А-1405 капітан Збройних Сил України... Подія сталась 27 липня у лісосмузі поблизу вулиці Жадова", - йдеться у повідомленні.

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За словами Вольської, у частині про це стало відомо о 16.10. Капітан у той час не перебував на службі.

Зазначають, що на службі у нього проблем не було, характеризувався добре.