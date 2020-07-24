У Тернополі з необережності застрелився військовий

Військовослужбовець-контрактник з Тернопільської області помер від вогнепального поранення, отриманого під час необережного поводження зі зброєю.

Про це у Facebook повідомляє 44-я окрема артилерійська бригада, яка дислокується у Тернополі.

«Висловлюємо співчуття рідним та близьким зв'язку зі смертю військовослужбовця служби за контрактом, солдата Михайла Воронського. За попередніми даними, військовослужбовець помер від кульового поранення внаслідок необережного поводження зі зброєю», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють представники військової служби правопорядку та поліції. Командуванням військової частини призначено службове розслідування.

За даними пресслужби артбригади, солдат Михайло Воронський, 1966 року народження, уродженець Заліщицького району Тернопільської області. Проходив службу за контрактом у військовій частині А3215 з лютого 2020 року на посаді водія-електрика в одному з артилерійських підрозділів. Ветеран-афганець, активний учасник Революції гідності, під час служби зарекомендував себе з позитивної сторони.

В останню путь проведуть Михайла Воронського у його рідному селі Добрівляни, що в Заліщицькому районі на Тернопільщині.