Миколаївський міжнародний аеропорт відкриває регулярні рейси на Київ

Миколаївський міжнародний аеропорт з 1 серпня розпочинає регулярні рейси Миколаїв - Київ - Миколаїв.

Про це повідомив у Facebook директор КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Федір Барна.

«Миколаївський міжнародний аеропорт починає регулярні рейси Миколаїв - Київ - Миколаїв. З 1 серпня, щоденно! Розклад рейсів: Миколаїв 6.45 - Київ (Бориспіль) 7.50; Київ (Бориспіль) 20.50 - Миколаїв 21.45», - повідомив Барна.

Він додав, що вартість квитка - від 600 грн.

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У березні Миколаївський аеропорт скасував рейси до Шарм-ель-Шейха (Єгипет). Це був єдиний рейс, який регулярно літав з Миколаївського аеропорту.