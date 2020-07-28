Бердянськ досі частково знеструмлений після недільної негоди

У курортному Бердянську, де під час недільної негоди було пошкоджено підстанції енергопостачання, досі залишається частково знеструмленим.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Бердянської міської ради.

"На ранок 28 липня частина мікрорайону Скловолокно та мікрорайон Військове містечко залишаються без електропостачання у зв'язку з аварією на підстанціях БРЕМ після значних опадів 27 липня", - йдеться у повідомленні.

Частково відсутнє електроводопостачання і в центрі міста.

За інформацією адміністрації БРЕМ, працює три ремонтні бригади. Вже визначені причини та обсяг необхідних робіт. На допомогу місцевим бригадам для ліквідації аварій приїхали бригади з Мелітополя та Токмака.

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Через аварію в електромережах знеструмлені кілька насосних станцій підвищення тиску (ПНС), а в центрі міста - каналізаційна насосна станція КНС-3. Тому у частині Бердянська відсутнє також водопостачання. Для мешканців сьогодні зранку організовано підвіз технічної води.

Як зазначили у міськраді, ремонтні бригади працюють, але усунення аварій утруднюється через зношеність систем та значні пошкодження обладнання підстанцій після дощу.

Фото: Бердянська міська рада