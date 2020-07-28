Бердянськ досі частково знеструмлений після недільної негоди
Про це повідомляє у Facebook пресслужба Бердянської міської ради.
"На ранок 28 липня частина мікрорайону Скловолокно та мікрорайон Військове містечко залишаються без електропостачання у зв'язку з аварією на підстанціях БРЕМ після значних опадів 27 липня", - йдеться у повідомленні.
Частково відсутнє електроводопостачання і в центрі міста.
За інформацією адміністрації БРЕМ, працює три ремонтні бригади. Вже визначені причини та обсяг необхідних робіт. На допомогу місцевим бригадам для ліквідації аварій приїхали бригади з Мелітополя та Токмака.
Через аварію в електромережах знеструмлені кілька насосних станцій підвищення тиску (ПНС), а в центрі міста - каналізаційна насосна станція КНС-3. Тому у частині Бердянська відсутнє також водопостачання. Для мешканців сьогодні зранку організовано підвіз технічної води.
Як зазначили у міськраді, ремонтні бригади працюють, але усунення аварій утруднюється через зношеність систем та значні пошкодження обладнання підстанцій після дощу.
Фото: Бердянська міська рада