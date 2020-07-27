Сильні зливи затопили курортний Бердянськ

У курортному Бердянську на Запоріжжі через сильні зливи затопило вулиці, у кількох мікрорайонах відсутнє енергопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Бердянської міської ради.

"Комунальні служби працюють у посиленому режимі з 3-ї ранку у зв'язку із сильними опадами. Виходи в море та зливостоки працюють, проте через значний об'єм опадів потрібен час, щоб спав рівень води на вулицях міста. У зв'язку із погодними умовами - аварійне відключення світла у кількох мікрорайонах", - поінформував заступник міського голови Григорій Горячев.

Наслідки негоди у Бердянську / Фото: Бердянська міська рада

Наразі у місті працюють три бригади БРЕМ. Коли зійде вода, енергетики спробують переключитися на резервну лінію.

Крім того, на Бердянській косі, де розташовані численні заклади відпочинку, сталося аварійне відключення на високовольтній лінії, можливо, після удару блискавки. Наразі ближня та середня Коса залишаються без електропостачання.

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У Бердянську транспортне сполучення працює з певними обмеженнями: тимчасово змінено рух деяких маршрутів.

Запорізький телеканал ТВ-5 повідомляє, що від сильних злив постраждало також курортне селище Кирилівка. Крім того, сильний шторм накрив пляжі, вода дісталася до кафе та закладів, встановлених на береговій лінії.

На сьогодні Головне управління ДСНС Запорізької області також прогнозує грози, місцями шквал, вітер східний 5-10 м/с, під час шквалу - 15-20 м/с.